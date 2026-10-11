Transportes La Carolina suspende paso de buses por la Transversal 44 en Miramar

La empresa Transportes La Carolina anunció que, a partir de este lunes 12 de octubre de 2026 y de manera temporal, sus vehículos dejarán de transitar por la Transversal 44, en el sector de Miramar, en Barranquilla. La decisión busca prevenir nuevos accidentes, luego de un siniestro vial múltiple en el que se vio involucrado un bus de esta compañía que, según versiones preliminares, se habría quedado sin frenos y embistió a varios automotores.

A través de un comunicado, la empresa explicó que la medida se adopta como una acción preventiva, “priorizando la seguridad de nuestros usuarios y la prevención de posibles accidentes”, mientras se evalúan alternativas que permitan garantizar el acceso seguro al sector. El anuncio se produce en medio de la preocupación por las condiciones de circulación en esta zona de la ciudad, tras el choque en el que estuvo involucrado uno de sus vehículos.

Buscan alternativas para restablecer el paso

Transportes La Carolina señaló que su propósito es trabajar de manera conjunta para encontrar una solución que permita recuperar la circulación por esta vía. “Nuestro compromiso es trabajar de manera conjunta en la búsqueda de una solución segura que nos permita restablecer el paso por esta vía”, indicó la compañía en el documento.

La empresa también ofreció disculpas a los usuarios por las afectaciones que pueda ocasionar la suspensión temporal del recorrido. “Agradecemos la comprensión de nuestros usuarios y ofrecemos disculpas por las molestias que esta medida temporal pueda ocasionar”, agregó.

Por ahora, la compañía no precisó cuánto tiempo se mantendrá la restricción ni detalló cuáles serán los recorridos alternativos para sus vehículos mientras se evalúan las condiciones para restablecer el tránsito por la Transversal 44, en el sector de Miramar.