¿Viera le apuntó a Fydriszewski? Duro comentario: “Hay momentos en los que hay que mostrar carácter”

El pasado 10 de octubre, Junior recibió a Internacional de Bogotá por la fecha 14 de la Liga Colombiana - II. El encuentro terminó 2-2 y las posibilidades de Junior de clasificar a los ocho se reducen con cada partido, sin embargo, el ‘Tiburón’ aún tiene siete partidos restantes y puede seguir soñando con la clasificación.

Durante el trancurso del partido, el Junior remontó el 0-1 inicial y al minuto 71′ se puso en ventaja, sin embargo, tan solo tres minutos después le empataron el partido.

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Sebastián Viera, técnico del Junior, habló respecto a las desatenciones que les cuestan esos goles, “Cuando hicimos el 2-1 pasamos a un 4-4-2, y en la primer jugada viene el tiro libre y nos hacen un gol donde cometimos demasiado errores”, dijo, “es totalmente evitable porque cometer tantos errores en una sola jugada es difícil, pero los cometimos y de vuelta a remar.”

Además, agregó que se hace muy complejo cuando al equipo le marcan tantos goles por partido, “es muy difícil tener que meter 3,4 goles para ganar, nos marcan en situaciones que son muy evitables. Nos costó mucho el 2-1 y al minuto nos hacen el gol”.

Junior aún sueña con entrar

A pesar sumar tan solo diez puntos en doce partidos, el técnico ‘Tiburón’ aún cree en que el equipo puede entrar a los cuadrangulares. “Estamos cada vez más al borde pero mientras haya posibilidades yo sigo creyendo, hay que seguir trabajando, los que estén bien y sigan creyendo van a estar”.

Teo Gutiérrez, otro referente Juniorista, también se pronunció sobre la clasificación, pero Viera afirmó que no es solo salir a declarar, “ esto ya no es de hablar si no de hacerlo y demostrarlo, el miercoles tenemos otro partido acá y es una buena oportunidad para ganar”, dijo.

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El entrenador del Junior también habló acerca de la falta de carácter de sus jugadores, razón por la cuál cree que sus dirigidos cometen errores, “hay momentos en los partidos que hay quie mostrar carácter y el rival lo ha mostrado más que nosotros. Cuando llegan nos convierten, contra Bucaramanga tuvimos una cantidad de situaciones de gol, hoy volvemos a tener la posibilidad de irnos arriba en el marcador y no podemos convertir, tenemos que mostrar carácter”.

El siguiente juego del Junior de Barranquilla será el próximo miércoles 14 de octubre frente al Deportivo Pereira nuevamente en condición de local, con este empieza la seguidilla de siete partidos que deben ganar para luchar por la posibilidad de entrar a los cuadrangulares finales.