Corte Constitucional sesionará este 13 de octubre en Riohacha por los derechos de la niñez wayuu

La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional sesionará el próximo martes 13 de octubre en Riohacha, La Guajira, para adelantar una sesión técnica con delegados de entidades nacionales y territoriales, así como representantes del pueblo Wayúu.

La información fue confirmada por la presidenta de la Corte Constitucional e integrante de la Sala Especial de Seguimiento, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, quien anunció el desplazamiento de los magistrados al departamento de La Guajira.

“El martes (13 de octubre) lo haremos desde Riohacha, en el departamento de La Guajira”, dijo la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera.

La Sala Especial de Seguimiento hace seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez wayuu.

La sesión técnica contará con la participación de delegados de entidades nacionales y territoriales, así como del pueblo Wayúu, en el marco del seguimiento a esta decisión judicial.