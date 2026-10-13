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13 oct 2026 Actualizado 20:02

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Educación

SENA ofrecerá un millón de cupos de formación en inteligencia artificial y competencias digitales

La estrategia Talento ColombIA también contempla 15.000 becas para microcertificaciones digitales y siete millones de licencias de Google para colegios oficiales.

Cursos del SENA, imagen de referencia

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ofrecerá un millón de cupos de formación en inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos, como parte de la estrategia Talento ColombIA, que busca fortalecer las habilidades digitales de los colombianos y ampliar sus oportunidades laborales.

La iniciativa es liderada por la Vicepresidencia de la República y reúne al SENA, Google, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Educación Nacional.

Además de los cupos de formación, el programa contempla 15.000 becas para micro certificaciones en competencias digitales, con énfasis inicial en territorios afectados, y siete millones de licencias de Google para apoyar la modernización tecnológica de los colegios oficiales del país.

Con su participación, el SENA busca facilitar el acceso a conocimientos en áreas cada vez más relevantes para los sectores productivos y las nuevas dinámicas del mercado laboral, especialmente para los jóvenes que buscan fortalecer sus perfiles profesionales.

La estrategia articula formación y acceso a herramientas tecnológicas para preparar a más colombianos frente a los desafíos de la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial.

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