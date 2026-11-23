El Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Diego Fernando Hernández Losada como nuevo viceministro de Educación Superior. El académico llega en reemplazo de Octavio Eduardo Ibarra Consuegra, quien se venía desempeñando en el cargo en calidad de encargado desde octubre de este año.

La designación quedó establecida mediante el Decreto 1790 del 19 de noviembre de 2026, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella y la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda. Aunque su nombre ya se conocía desde el pasado 9 de noviembre, cuando la Presidencia publicó su hoja de vida en el portal de aspirantes a cargos públicos, fue con la expedición de este decreto que se formalizó su llegada al Ministerio.

El nombramiento representa un nuevo movimiento en el Viceministerio de Educación Superior durante esta administración. El primer funcionario en ocupar el cargo fue Camilo Noguera Pardo, quien asumió en agosto de 2026. Posteriormente, mediante el Decreto 1497 del 7 de octubre, se encargó de estas funciones a Octavio Eduardo Ibarra Consuegra, quien ahora será reemplazado por Hernández Losada.

De Colciencias a la rectoría de una universidad: la trayectoria del nuevo viceministro

Hernández Losada tiene una trayectoria de varios años en la administración pública y la educación superior. Entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 estuvo al frente de Colciencias, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, entidad que posteriormente se transformó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con la creación de esa cartera, pasó a ocupar el Viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad, cargo que desempeñó entre diciembre de 2019 y enero de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque.

Su experiencia más reciente estaba en el sector universitario. En marzo de 2024 asumió la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente, institución desde la que ahora llega al Ministerio de Educación.

Antes de ocupar estos cargos, desarrolló buena parte de su carrera en la Universidad Nacional de Colombia. Allí fue director del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial, decano de la Facultad de Ingeniería entre 2006 y 2012 y vicerrector de la sede Bogotá entre 2013 y 2016. También fue docente de las universidades Javeriana y de los Andes.

En cuanto a su formación académica, es ingeniero industrial y doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Cuenta, además, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, una maestría en Economía de la Universidad Javeriana y un título de Master of Science in Finance de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. También cuenta con formación doctoral en Educación en esta última universidad.

¿Qué tendrá a su cargo en el Ministerio de Educación?

Desde el Viceministerio de Educación Superior tendrá responsabilidades sobre las políticas dirigidas a este nivel educativo. Esto incluye decisiones que impactan directamente a las universidades, las instituciones técnicas y tecnológicas y a los estudiantes que buscan ingresar y permanecer en el sistema.

Entre sus funciones están impulsar estrategias para ampliar el acceso a la educación superior, promover condiciones para que los estudiantes puedan continuar sus estudios y graduarse, y trabajar en el mejoramiento de la calidad de las instituciones y sus programas académicos.

También tendrá responsabilidades relacionadas con la inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, así como con el fortalecimiento y la regulación del sector.

El Decreto 1790 establece que su nombramiento rige desde el 19 de noviembre de 2026 y deroga el artículo 2 del Decreto 1497 del 7 de octubre del mismo año.