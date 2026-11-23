Imágenes tomadas de Getty Imagenes // Logo tomado de la Alcaldía Mayor de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (ATENEA), abrió una nueva convocatoria de Fest Atenea, un programa que ofrece becas-crédito condenables para facilitar el acceso y la permanencia en la educación superior.

En esta tercera edición se entregarán 180 beneficios dirigidos a jóvenes bachilleres pertenecientes a hogares bogotanos de estratos 1, 2, 3 y 4.

Lea más: Barranquilla entrega 1.000 becas y computadores a mujeres para formarse en análisis de datos

¿Cómo funciona el apoyo del FEST ATENEA?

A diferencia de un crédito educativo tradicional, la convocatoria utiliza la modalidad de financiación con Pago Contingente al Ingreso (PCI); esto quiere decir que los beneficiarios comienzan a pagar cuando tengan ingresos propios y las cuotas se ajustan a su capacidad económica.

Para el pago del capital prestado, la agencia ofrece un plazo máximo de 12 años. Si al finalizar ese periodo queda un saldo pendiente, este será condonado, de acuerdo con las condiciones del programa.

Le puede interesar: Becas Curtin–COLFUTURO 2027: Dan hasta 6 mil dólares australianos y descuento en matrícula

Además, quienes obtengan el título académico tendrán la condonación del 100 % de los intereses. También podrán acceder a una condonación adicional de hasta el 20 % del capital financiado, según los siguientes criterios:

10 % para personas clasificadas en Sisbén IV en los grupos A, B o C al graduarse.

en los grupos A, B o C al graduarse. 5 % para mujeres.

3 % para personas en condición de vulnerabilidad estructural al graduarse.

estructural al graduarse. 2 % para quienes se encuentren en el percentil 90 del componente general de Saber Pro o se gradúen dentro del 5 % superior de su clase.

Pese a que estos porcentajes son acumulables, están sujetos a las condiciones establecidas por la Agencia.

Más información: Bogotá ofrece 3.000 becas en 39 universidades privadas: requisitos y fechas para inscribirse

¿Cuáles son los requisitos de Fest ATENEA?

La convocatoria está dirigida a bachilleres de la capital que cumplan con las condiciones establecidas por ATENEA. Entre las que se encuentran:

Tener máximo 28 años al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Pertenecer a un hogar de estrato socioeconómico 1, 2, 3 o 4.

Haber presentado la prueba Saber 11.

Estar admitido o matriculado en un programa académico habilitado por la agencia.

Tenga en cuenta que la oferta incluye a quienes cuentan con la admisión al programa, como a estudiantes que ya están cursando una carrera y necesitan financiación para continuar o finalizar su formación.

Lea más: Universidades en Bogotá ofrecen becas y descuentos para estudiar en 2027: listado con requisitos

¿Cuáles son las universidades que participan en Fest ATENEA?

En esta edición, la convocatoria cuenta con 27 instituciones de educación superior y 577 programas académicos habilitados. Entre ellos:

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Corporación Universitaria Iberoamericana.

Fundación Tecnológica Autónoma de Bogotá – FABA.

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.

Fundación Universitaria Compensar.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud–FUCS.

Fundación Universitaria del Área Andina.

Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá – Uniempresarial.

Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Politécnico Grancolombiano.

Pontificia Universidad Javeriana.

Universidad Central.

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA.

Universidad de La Sabana.

Universidad de San Buenaventura.

Universidad EAN.

Universidad ECCI.

Universidad El Bosque.

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Universidad Externado de Colombia.

Universidad La Gran Colombia.

Universidad Manuela Beltrán – UMB.

Universidad Santo Tomás.

Universidad Sergio Arboleda.

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO.

Universidad de Los Andes.

La lista en la que se encuentran los programas disponibles, se puede consultar en el portal de ATENEA.

Vea aquí: Convocatoria becas ‘Roberto Zarama’ para realizar doctorales en Bogotá

¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse a Fest ATENEA?

Los interesados tendrán hasta las 12:00 P. M. del martes 24 de noviembre de 2026 para completar su postulación. Mientras que la agencia tendrá hasta el 29 de diciembre de 2026 para publicar la lista de los beneficiarios.

Lea más: ¿Quiere estudiar en España? Icetex abrió becas para maestría: cuánto cubre, requisitos e inscripción

¿Cómo inscribirse a Fest ATENEA 2026?

El proceso de postulación se realiza por internet mediante el Sistema de Información de ATENEA (SICORE). Los interesados deben completar los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de convocatorias de ATENEA.

Acceder a la plataforma SICORE y crear una cuenta con los datos personales o iniciar sesión.

Verificar los programas, requisitos e instituciones.

Ingresar al módulo de hoja de vida, completar la información solicitada y cargar los documentos requeridos.

Seleccionar la tercera convocatoria del Fest ATENEA .

. Elegir hasta tres programas de formación y organizarlos según el orden de preferencia.

y organizarlos según el orden de preferencia. Revisar la información registrada y enviarla.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: