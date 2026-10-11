Se acerca lluvia de estrellas Oriónidas en octubre: Serán visibles hasta 20 meteoros por hora

La lluvia de meteoritos u estrellas Oriónidas es un acontecimiento que ocurre entre los meses de octubre y noviembre anualmente, considerada por la NASA como la lluvia de meteoritos más bella que se registra a lo largo del año.

Estos meteoritos pueden llegar a verse entre 10 y 20 meteoros por hora, alcanzando una velocidad de 66 kilómetros por segundo al entrar en la atmósfera terrestre. Caracterizándose por su brillo y velocidad, pueden dejar rastros de estelas luminosas por varios segundos o minutos.

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¿Qué son las Oriónidas?

De acuerdo con el Museo de Historia Natural de Londres, estos meteoritos reciben este nombre por su vinculación con la constelación de Orión y al observarse alrededor de esta, un poco más hacia el norte de la estrella supergigante roja Betelgeuse, que es la segunda más brillante que compone esta constelación.

Los meteoritos o estrellas fugaces Oriónidas provienen del cometa 1P/Halley, donde la NASA explica que cada vez que Halley regresa al sistema solar interior, el núcleo desprende hielo y polvo rocoso al espacio. Estos fragmentos, al entrar en contacto con la atmósfera terrestre, se convierten en las Oriónidas.

El cometa Halley demora unos 76 años en orbitar el Sol una vez. La última vez que fue registrado por observadores fue en 1986. Se estima que no volverá a entrar en el sistema solar interior hasta 2061.

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¿Cómo y cuándo puede ver la lluvia de estrellas Oriónidas?

Este acontecimiento astronómico está activo entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, en donde se espera que la mayor actividad se realice entre los días 21 y 22 de octubre sobre la medianoche hasta horas antes de que amanezca.

Podrá observar la lluvia de estrellas en Colombia en zonas donde haya poca contaminación lumínica en el entorno; se recomiendan zonas a las afueras de las ciudades para que se pueda percibir el fenómeno astronómico de forma eficaz.

Como principales lugares para presenciar eventos astronómicos en el país se caracterizan los siguientes:

Desierto de la Tatacoa (Huila): Considerada la capital astronómica de Colombia, ofrece una visibilidad insuperable de las estrellas y la Vía Láctea, gracias a su baja contaminación lumínica.

Considerada la capital astronómica de Colombia, ofrece una visibilidad insuperable de las estrellas y la Vía Láctea, gracias a su baja contaminación lumínica. Parques nacionales y áreas rurales: Cualquier área alejada de centros urbanos, como parques naturales o zonas rurales, es ideal para disfrutar del espectáculo sin la interferencia de la luz artificial.

Cualquier área alejada de centros urbanos, como parques naturales o zonas rurales, es ideal para disfrutar del espectáculo sin la interferencia de la luz artificial. Patio de Brujas (Ráquira, Boyacá): su ubicación en las montañas permite una excelente vista del cielo nocturno.

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