“Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente”: Trump arremete contra Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este sábado contra su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por los ataques en contra de las refinerías de petróleo en Rusia, al considerar que estas operaciones agravan la escasez mundial de diésel. Además, instó a Ucrania a elegir un nuevo mandatario.

“Más le vale detenerse”, advirtió Trump ante los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, y luego afirmar que: “Ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente que esté dispuesto a aceptar el fin de la guerra”.

Trump argumenta que los ataques corren el riesgo de crear escasez de combustible que podría perjudicar a los agricultores y ganaderos estadounidenses.

Las declaraciones se produjeron después de que la delegación ucraniana adelantara su regreso de Florida, donde tenía previsto reunirse con representantes estadounidenses para abordar el conflicto. Horas antes, Trump había anunciado que autorizaría las operaciones rusas relacionadas con el diésel hasta abril, con el objetivo de contener el aumento de los precios a nivel mundial.