Papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón en los próximos días

Bogotá

Desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro en ciudad del Vaticano, ante miles de fieles y peregrinos el Papa León XIV luego de rezar el tradicional Ángelus, una oración que el sumo pontífice hace todos los domingos a las 12 del día, anunció que le han detectado en una fase muy inicial y bien localizado un nódulo en un pulmón y que por recomendación médica se operará.

“Recientemente, durante unos controles médicos, los médicos me han encontrado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado en una fase muy inicial, muy temprana y está bien delimitado. Los médicos consideran oportuno intervenir y siguiendo sus consejos he decidido someterme a una operación para extirparlo. La intervención ya está programada para los próximos días”.

El Papa León XIV agradeció a los presentes en la Plaza de San Pedro en el Vaticano su cercanía espiritual y dijo que se encomienda a su oración frente a la operación que ser realizará en los próximos días, según el portavoz de la Santa Sede, deberá tener una semana de recuperación.

El Santo Padre cumplió 71 años el pasado 14 de septiembre, y fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país del que posee la nacionalidad por sus años como misionero y obispo.

En sus saludos y mensajes luego del rezo del Ángelus, el sumo pontífice se refirió a la guerra en Ucrania y pidió a las partes en conflicto asegurar el comercio de cereales en el Mar Negro, no retenerlo porque recordó, que muchos países pobres dependen de este alimento.