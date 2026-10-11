La comunidad internacional condena ataque hutí contra el aeropuerto de Riad que dejó 12 fallecidos

La comunidad internacional condenó el ataque con misiles atribuido a los rebeldes hutíes de Yemen contra las instalaciones del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita, que dejó 12 personas muertas y otras 309 heridas, algunas de ellas de gravedad, según las autoridades saudíes.

Rusia rechazó el ataque e invitó a las partes involucradas a dejar de atacar la infraestructura civil. Además, el Ministerio de Exteriores ruso insistió en que las negociaciones son la única vía para resolver los conflictos.

Por su parte, Francia calificó de “atroz” la ofensiva y exigió a los hutíes que cesen sus ataques. El Gobierno francés también reiteró que continuará apoyando la defensa de Arabia Saudita.

El presidente palestino, Mahmud Abás, calificó el bombardeo de “inaceptable”. Así mismo, la Unión Africana condenó el ataque y expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo saudí e insiten que: “Los civiles y las infraestructuras civiles deben estar protegidos conforme al derecho internacional”.

Desde la Unión Europea, la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, también rechazó la ofensiva y afirmó que: “No existe justificación para los ataques indiscriminados contra la población y las instalaciones civiles”.

Por su parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, condenó los ataques y pidió a los hutíes que les pongan fin. Además, advirtió que las recientes ofensivas contra los aeropuertos de Riad y Abha, que también dejaron víctimas civiles, representan una grave escalada del conflicto.