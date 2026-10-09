El Ernesto Cortissoz, entre los aeropuertos habilitados para recibir aviones desviados desde Panamá
Según se conoció, más de 10 aviones han arribado a la terminal aérea.
El aeropuerto Ernesto Cortissoz es una de las siete terminales aéreas habilitadas por la Aerocivil para recibir aviones desviados desde Panamá debido al terremoto de magnitud de 7.7 ocurrido en ese país.
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“Nuestro aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz se encuentra recibiendo los vuelos que tenían como destino la Ciudad de Panamá, brindando apoyo ante esta situación”, indicó el alcalde Alejandro Char.
Según se conoció, más de 10 aviones han llegado al aeropuerto Ernesto Cortissoz y se encuentran en tierra, mientras se reanuden las operaciones aéreas en Ciudad de Panamá.
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Mensaje de solidaridad
Por otra parte, el alcalde Alejandro Char envió un mensaje de solidaridad a los panameños ante esta situación.
“A nuestros hermanos panameños les enviamos un abrazo fraterno y toda nuestra solidaridad en estos momentos difíciles. Desde Barranquilla los acompañamos de corazón y elevamos nuestras oraciones por ustedes”, sostuvo.