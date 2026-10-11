Más de $865 millones y 45 afectados: así habría operado una estafa inmobiliaria en Medellín

Medellín

45 personas habrían sido víctimas de una estafa inmobiliaria que dejó pérdidas superiores a los 865 millones de pesos en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá por Juan David Cruz Larrarte.

El copropietario y gerente de un grupo inmobiliario, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos ocurridos entre 2023 y 2026.

De acuerdo con la investigación, el hombre presuntamente utilizaba redes sociales y llamadas telefónicas para contactar a sus posibles clientes y ofrecerles servicios de administración, arrendamiento y venta de inmuebles.

Para generar confianza, les presentaba certificados de Cámara de Comercio, documentos bancarios e información sobre la estructura empresarial de la inmobiliaria, con los que buscaba dar apariencia de legalidad a las negociaciones.

Una de las modalidades investigadas consistía en celebrar contratos de administración de propiedades, mediante los cuales la empresa se comprometía a recaudar los pagos mensuales de los arrendatarios y transferirlos a los propietarios.

Sin embargo, aunque los inquilinos cumplían oportunamente con sus obligaciones, el dinero no llegaba a manos de los dueños de los inmuebles. Según la Fiscalía, los retrasos eran justificados con supuestas fallas en las entidades bancarias o problemas contables.

Otra de las estrategias habría sido ofrecer descuentos a los arrendatarios a cambio del pago anticipado de varios meses de alquiler, sin contar con la autorización de los propietarios.

Las investigaciones también establecieron que el señalado presuntamente celebraba contratos de arrendamiento sobre propiedades que la inmobiliaria no administraba o que no estaba autorizada para ofrecer.

Entre las modalidades denunciadas también figura el ofrecimiento de contratos de arrendamiento sin necesidad de presentar un codeudor. Para acceder a este beneficio, los interesados debían entregar por adelantado el valor correspondiente a varios cánones de alquiler, dinero que supuestamente sería devuelto al finalizar el contrato como parte de una garantía.

No obstante, algunas de las personas afectadas denunciaron que nunca recibieron los inmuebles prometidos ni recuperaron el dinero entregado.

Medida de aseguramiento

Tras recopilar las denuncias y los elementos materiales probatorios, un fiscal de la Seccional Medellín trasladó escrito de acusación contra Juan David Cruz Larrarte por el delito de estafa en modalidad masa.

El procesado no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.