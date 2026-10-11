Sobrevuelo de dron suspendió operaciones en el aeropuerto José María Córdova: autoridades investigan

Medellín

La prsencia de un dron sospechoso durante la noche del sábado 10 de octubre que obligó a suspender temporalmente los vuelos en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, activó el inicio de una investigación de las autoridades.

Tras la alerta, la Fuerza Aeroespacial Colombiana activó el sistema antidrones para neutralizar el dispositivo que generó la alarma en la terminal aérea.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón informó que tras el hecho, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades.

Por ahora, se desconoce quién estaba operando el dron, de dónde provenía y cuáles eran las intenciones detrás de su presencia en inmediaciones del aeropuerto.

Suspensión de vuelos en el aeropuerto José María Córdova

La emergencia fue reportada por la Aeronáutica Civil hacia las 10:28 p.m. del sábado, cuando anunció la suspensión preventiva de las operaciones aéreas ante la presencia del dispositivo no tripulado.

“Se activó el protocolo establecido para avanzar en la verificación de la situación bajo estándares de seguridad operacional”, informó inicialmente la entidad.

Posteriormente, hacia las 10:45 de la noche, la Aeronáutica Civil confirmó que las operaciones habían sido restablecidas, luego de que las autoridades completaran la revisión de las condiciones de seguridad.

“Tras la presencia de un dron, se completó con éxito la verificación de la zona y la aplicación de los protocolos de seguridad operacional junto con las autoridades competentes”, explicó.

Aunque la situación fue controlada y los vuelos pudieron reanudarse, las indagaciones continúan para identificar a los responsables de la operación del dron y determinar las circunstancias que llevaron a la suspensión temporal de las actividades aeroportuarias.