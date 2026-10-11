Gobernación construirá 62 viviendas para familias damnificadas en terremoto en Antioquia

Convenio para la construcción de viviendas nuevas afectadas por el terremoto en Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

La Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda, anunció una inversión de $3.888 millones para la construcción de 62 viviendas nuevas destinadas a familias que perdieron sus hogares como consecuencia del terremto registrado el pasado 10 de agosto.

El anuncio se realizó en el municipio de Caramanta, en el Suroeste antioqueño, donde la administración departamental formalizó convenios con 13 alcaldías para avanzar en la reconstrucción de las viviendas afectadas.

Las nuevas casas estarán ubicadas en Argelia, que recibirá 12 soluciones habitacionales; Sonsón, con 10; Caramanta, Ciudad Bolívar y San Vicente, con siete cada uno; Andes, Betania, Jardín y Puerto Triunfo, con tres por municipio; Ebéjico, Pueblorrico y Santa Fe de Antioquia, con dos cada uno; y Támesis, con una vivienda.

“Las obras comenzarán la próxima semana y se ejecutarán mediante un modelo de reconstrucción asistida, con recursos de la Gobernación y las administraciones municipales”, señaló Carlos Mario Zuluaga Gómez, gerente de VIVA.

Atención de la emergencia

Como parte de la atención a los damnificados, la Gobernación informó que ha distribuido más de 4.500 toneladas de materiales de construcción, entre cemento, varillas, tejas y madera, para facilitar la recuperación de los inmuebles afectados.

En una primera etapa, las ayudas estuvieron dirigidas a 1.435 familias que necesitaban realizar reparaciones en sus viviendas, con una inversión de $2.212 millones.

Sin embargo, aunque la entrega de materiales ya llegó a los municipios que reportaron afectaciones, las obras continúan en ejecución. Hasta el momento, 38 viviendas han sido reparadas, de acuerdo con el balance oficial.

La estrategia ha contado con el apoyo de las alcaldías municipales, las comunidades y organizaciones como Argos, el Comité de Cafeteros de Antioquia y Proantioquia.

Con las inversiones anunciadas, que suman $6.100 millones entre reparación y construcción de viviendas, las autoridades departamentales buscan avanzar en la recuperación de las condiciones de habitabilidad de las familias damnificadas, especialmente en las zonas rurales de Antioquia.