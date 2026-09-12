Más de 200 familias resultaron víctimas de estafa en proyecto de vivienda en Bello, Antioquia

Antioquia

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía permitieron que un juez penal de la Seccional de Medellín condenara a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio, a nueve años y cinco meses de prisión por su responsabilidad en el delito de estafa agravada.

La decisión judicial llegó tras comprobarse que la pareja organizó una estafa que afectó a más de 200 familias en Bello, Antioquia y otros municipios en el norte del Valle de Aburrá, bajo la promesa de tener vivienda propia.

Falsos subsidios

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre el 2015 y el 2018. En este periodo, ambos estructuraron una campaña publicitaria para promocionar un proyecto de supuesta construcción de 804 viviendas de interés social (VIS) que serían realizados en el barrio Pachelly.

Para ganarse la confianza de los ciudadanos e inducirlos a entregar sus ahorros, la pareja aseguraba que la iniciativa contaba con el respaldo del Gobierno Nacional y que recibían un subsidio superior a los 13 millones de pesos. Aunque el proyecto nunca tuvo la aprobación técnica de las autoridades locales, las curadurías o los permisos necesarios de la Oficina de Planeación Municipal de Bello, Antioquia.

También las evidencias recogidas por la Fiscalía permitieron demostrar que el proyecto estafador utilizó el nombre de varios proyectos de constructoras legalmente constituidas para recibir los recursos de los interesados, y de esa forma dispersar la sospecha de las víctimas, quienes terminaron firmando contratos de compraventa y entregando la suma de 500 millones de pesos a la pareja.

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