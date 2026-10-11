Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 oct 2026 Actualizado 07:49

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

El fenómeno BTS en Bogotá: $99.000 millones generados

Los dos conciertos reunieron a más de 100.000 asistentes y beneficiaron sectores como la gastronomía, los hoteles y el transporte. Cerca del 43 % del público llegó de otras ciudades del país y del extranjero.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 18: (L-R) Jin, Jung Kook, Suga, Jimin, j-hope, V, and RM of BTS perform onstage during the 2026 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 18, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 18: (L-R) Jin, Jung Kook, Suga, Jimin, j-hope, V, and RM of BTS perform onstage during the 2026 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 18, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) / Jeff Kravitz

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 18: (L-R) Jin, Jung Kook, Suga, Jimin, j-hope, V, and RM of BTS perform onstage during the 2026 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 18, 2026 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)

Manuela Carolina Henao Mojica

Añadir Caracol Radio en Google

Los dos conciertos de BTS en Bogotá dejaron un movimiento económico superior a los $99.000 millones y reunieron a más de 100.000 personas en el estadio El Campín, según el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Gobierno y las estimaciones del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT). Las presentaciones se realizaron el 2 y 3 de octubre, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang.

La llegada de miles de seguidores también impulsó el gasto en restaurantes, hoteles, transporte y establecimientos comerciales. De acuerdo con el balance publicado por la Alcaldía de Bogotá, las dos fechas generaron más de 6.000 empleos directos e indirectos, relacionados con la operación de los espectáculos y las actividades económicas que se movilizaron alrededor de ellos.

La mayor parte del movimiento económico estimado se concentró en alimentos y bebidas, con cerca de $39.100 millones. El alojamiento ocupó el segundo lugar, con aproximadamente $29.400 millones, una cifra que refleja la demanda de hospedaje asociada a los visitantes que viajaron a la capital para asistir a los conciertos.

El transporte dentro de Bogotá representó otros $17.600 millones, mientras que las compras y los recuerdos sumaron cerca de $13.000 millones. Estas cifras muestran cómo un espectáculo musical puede beneficiar a negocios que no participan directamente en su producción, desde restaurantes y hoteles hasta comercios y servicios de movilidad.

Lea también: Iron Maiden y Rock al Parque: la música mueve el turismo de la capital

El movimiento también se reflejó en la conectividad aérea. Cerca del 43 % del público llegó de otras ciudades del país y del extranjero. Las reservas de vuelos nacionales hacia Bogotá crecieron un 59,3 % durante la semana de los conciertos frente al mismo periodo de 2025, según el balance posterior publicado por el Distrito.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado