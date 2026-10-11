El fenómeno BTS en Bogotá: $99.000 millones generados

Los dos conciertos de BTS en Bogotá dejaron un movimiento económico superior a los $99.000 millones y reunieron a más de 100.000 personas en el estadio El Campín, según el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Gobierno y las estimaciones del Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo (IDT). Las presentaciones se realizaron el 2 y 3 de octubre, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang.

La llegada de miles de seguidores también impulsó el gasto en restaurantes, hoteles, transporte y establecimientos comerciales. De acuerdo con el balance publicado por la Alcaldía de Bogotá, las dos fechas generaron más de 6.000 empleos directos e indirectos, relacionados con la operación de los espectáculos y las actividades económicas que se movilizaron alrededor de ellos.

La mayor parte del movimiento económico estimado se concentró en alimentos y bebidas, con cerca de $39.100 millones. El alojamiento ocupó el segundo lugar, con aproximadamente $29.400 millones, una cifra que refleja la demanda de hospedaje asociada a los visitantes que viajaron a la capital para asistir a los conciertos.

El transporte dentro de Bogotá representó otros $17.600 millones, mientras que las compras y los recuerdos sumaron cerca de $13.000 millones. Estas cifras muestran cómo un espectáculo musical puede beneficiar a negocios que no participan directamente en su producción, desde restaurantes y hoteles hasta comercios y servicios de movilidad.

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El movimiento también se reflejó en la conectividad aérea. Cerca del 43 % del público llegó de otras ciudades del país y del extranjero. Las reservas de vuelos nacionales hacia Bogotá crecieron un 59,3 % durante la semana de los conciertos frente al mismo periodo de 2025, según el balance posterior publicado por el Distrito.