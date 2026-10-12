Aerocivil proyecta la movilización de más de 183 mil pasajeros este lunes festivo

Pasajeros de LATAM en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. Foto: Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

La Aeronáutica Civil proyecta la movilización de 183.423 pasajeros por los aeropuertos del país en este lunes festivo, en medio de la temporada de receso escolar y el puente festivo del Día de la Raza.

De acuerdo con las estimaciones de la entidad, entre el 2 y el 13 de octubre se movilizarían 2.150.988 pasajeros por vía aérea en el país, lo que representaría un incremento del 3,56 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.077.043 viajeros.

Del total proyectado para estos 12 días, 1.346.401 pasajeros corresponderían a vuelos nacionales y 804.587 a vuelos internacionales.

Proyección para el puente festivo

La Aeronáutica Civil estima que entre el viernes 9 y el martes 13 de octubre se movilizarían 897.358 pasajeros, de los cuales 560.932 viajarían en vuelos nacionales y 336.426 en internacionales. Esta cifra representa un crecimiento del 2,24 % frente al mismo periodo del año pasado.

Recomendaciones para los viajeros

Ante el aumento previsto en el flujo de pasajeros, la Aeronáutica Civil recomienda llegar con anticipación a los aeropuertos, realizar oportunamente el proceso de check-in y verificar con las aerolíneas el estado y las condiciones de los vuelos.

La entidad recordó que las cifras corresponden a proyecciones estadísticas y pueden variar por factores como condiciones meteorológicas adversas, fenómenos naturales, alteraciones del orden público o situaciones que afecten la operación aeroportuaria.