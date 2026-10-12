Aerocivil proyecta la movilización de más de 183 mil pasajeros este lunes festivo
La Aeronáutica Civil estima la movilización de más de 2,1 millones de pasajeros por los aeropuertos del país entre el 2 y el 13 de octubre.
La Aeronáutica Civil proyecta la movilización de 183.423 pasajeros por los aeropuertos del país en este lunes festivo, en medio de la temporada de receso escolar y el puente festivo del Día de la Raza.
De acuerdo con las estimaciones de la entidad, entre el 2 y el 13 de octubre se movilizarían 2.150.988 pasajeros por vía aérea en el país, lo que representaría un incremento del 3,56 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.077.043 viajeros.
Del total proyectado para estos 12 días, 1.346.401 pasajeros corresponderían a vuelos nacionales y 804.587 a vuelos internacionales.
Proyección para el puente festivo
La Aeronáutica Civil estima que entre el viernes 9 y el martes 13 de octubre se movilizarían 897.358 pasajeros, de los cuales 560.932 viajarían en vuelos nacionales y 336.426 en internacionales. Esta cifra representa un crecimiento del 2,24 % frente al mismo periodo del año pasado.
Recomendaciones para los viajeros
Ante el aumento previsto en el flujo de pasajeros, la Aeronáutica Civil recomienda llegar con anticipación a los aeropuertos, realizar oportunamente el proceso de check-in y verificar con las aerolíneas el estado y las condiciones de los vuelos.
La entidad recordó que las cifras corresponden a proyecciones estadísticas y pueden variar por factores como condiciones meteorológicas adversas, fenómenos naturales, alteraciones del orden público o situaciones que afecten la operación aeroportuaria.