Refuerzan controles contra los piques ilegales en la Vía al Mar y otros sectores de Puerto Colombia

La Alcaldía de Puerto Colombia intensificó los operativos de vigilancia y control para combatir los piques ilegales en la Vía al Mar y otros sectores del municipio. Las acciones se desarrollan de manera articulada con la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Dirección de Tránsito y Transporte.

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El objetivo de estos procedimientos es prevenir las competencias clandestinas de velocidad, una práctica que pone en riesgo la vida de conductores, motociclistas, peatones y demás actores viales.

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“En coordinación con la Policía Metropolitana de Barranquilla, intensificamos los controles contra los piques ilegales en toda la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, con la finalidad de garantizar la seguridad vial y la convivencia ciudadana de toda nuestra comunidad”, señaló Saúl Leiva, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia.

LLamado a los conductores

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para que respeten las normas de tránsito y eviten participar en este tipo de competencias. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a denunciar oportunamente estas prácticas, con el fin de facilitar la intervención de las autoridades.

La preocupación por estas conductas también se enmarca en las cifras de siniestralidad vial. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el primer semestre de 2026 fallecieron 164 personas en siniestros viales en el departamento del Atlántico, de acuerdo con la cifra suministrada para esta información.

Las autoridades aseguraron que mantendrán los controles en distintos puntos del municipio para prevenir estas prácticas y proteger la seguridad de quienes transitan por las vías de Puerto Colombia.