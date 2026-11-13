Detectan 12 modalidades de fraude en licores durante operativos en Atlántico

La Gobernación del Atlántico identificó 12 modalidades de fraude relacionadas con la adulteración y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas durante una serie de operativos realizados en diferentes sectores de Barranquilla. Los procedimientos también permitieron detectar irregularidades en cigarrillos, productos para coctelería y otros artículos comercializados en establecimientos de la ciudad.

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Las acciones fueron desarrolladas el viernes 6 de noviembre por el Grupo Operativo Anticontrabando (GOA), adscrito a la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Rentas, en articulación con la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional.

Los controles se concentraron en establecimientos comerciales del norte de la ciudad, el sector del Gran Bazar y los alrededores del estadio Romelio Martínez, como parte de la estrategia denominada Caravanas por la Vida.

Encontraron 199 unidades de licor con irregularidades

Uno de los principales hallazgos se registró en uno de los establecimientos intervenidos, donde las autoridades encontraron 199 unidades de bebidas alcohólicas de diferentes marcas, entre ellas Buchanan’s, Aguardiente Antioqueño, Old Parr y Don Julio. Los productos tenían un valor comercial estimado de $20.496.000.

Durante las inspecciones técnicas se identificaron 12 modalidades y patrones de irregularidad relacionados con la adulteración de envases, falsificación y reutilización de estampillas fiscales, manipulación de sistemas de seguridad, contrabando y evasión del impuesto al consumo.

Entre las prácticas detectadas se encuentran la reutilización de botellas originales para rellenarlas con bebidas de procedencia desconocida, la manipulación de tapas, anillos de seguridad y empaques, así como la falsificación y el trasplante de estampillas fiscales.

También se encontraron códigos QR y códigos de barras presuntamente no originales, bebidas sin la señalización fiscal obligatoria, irregularidades en insumos para coctelería y documentación aparentemente falsa.

Adicionalmente, durante las intervenciones se identificaron otros productos con posibles irregularidades, entre ellos una botella de Buchanan’s Master de 750 mililitros, una botella de vino Miel de Reina de 700 mililitros, 15 unidades de la bebida Weed 13 THC, de 330 mililitros, sin registro sanitario del Invima, y cinco envases Tetra Pak de Aguardiente Antioqueño.

Cinco aprehensiones en el Gran Bazar

En el sector del Gran Bazar, los operativos dejaron cinco aprehensiones relacionadas con la comercialización de 60 cajetillas de cigarrillos de las marcas Capi, Santa Fe y Carnival, además de 15 unidades de Aperitivo Cocoanis, de 19 grados de alcohol.

Durante las intervenciones también se ordenó la suspensión temporal de un establecimiento comercial.

Según la Gobernación, estos hallazgos evidencian la utilización de diferentes mecanismos para introducir y comercializar productos al margen de los controles legales. Estas prácticas no solo afectan los recursos que recibe el departamento por concepto del impuesto al consumo, sino que también pueden representar un riesgo para la salud pública.

Advierten sobre los riesgos del licor adulterado

La administración departamental recordó que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas puede provocar intoxicaciones graves, daños neurológicos, pérdida de la visión, insuficiencia orgánica e incluso la muerte.

Por esta razón, recomendó a los ciudadanos comprar licores únicamente en establecimientos confiables, revisar el estado de las tapas y los sellos de seguridad, verificar las estampillas fiscales y exigir siempre la factura de compra.

Las autoridades también advirtieron que las botellas con sellos alterados, estampillas sospechosas, etiquetas irregulares o presentaciones inusuales deben generar alerta. Ante cualquier sospecha, recomendaron abstenerse de consumir el producto.

Piden denunciar la comercialización de productos ilegales

La Gobernación del Atlántico hizo un llamado a comerciantes y ciudadanos para que denuncien los establecimientos y puntos de distribución donde se comercialicen bebidas adulteradas, productos de contrabando, cigarrillos ilegales o mercancías sin la señalización fiscal correspondiente.

Las denuncias pueden presentarse a través de los canales oficiales de la Gobernación, la Subsecretaría de Rentas y la Policía Nacional, suministrando información sobre la ubicación del establecimiento y las posibles irregularidades.

“Seguimos fortaleciendo nuestra presencia en el territorio con operativos contundentes para combatir el contrabando, el alcohol adulterado y todas las prácticas que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos y afectan las rentas del departamento. Nuestro Grupo Operativo Anticontrabando trabaja de manera permanente y articulada con las autoridades para garantizar que los productos que se comercializan en el Atlántico cumplan con las condiciones de legalidad”, manifestó Claudia Rojas Blanco, subsecretaria de Rentas del Atlántico.

La Gobernación anunció que continuará intensificando los controles en establecimientos comerciales y cadenas de distribución para combatir las economías ilegales, proteger la salud pública y salvaguardar los recursos provenientes del impuesto al consumo, destinados a financiar la inversión social y el desarrollo del departamento.