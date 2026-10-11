Combates afectaron a comunidades de cinco veredas de Toribío, Cauca

Toribío - Cauca

El CRIC denunció que combates entre el Ejército Nacional y un grupo armado ilegal dejaron a las comunidades de por lo menos cinco veredas de Toribío, norte del Cauca, en medio de las confrontaciones.

Información preliminar da cuenta de que la situación se habría derivado de un ataque contra la base militar del cerro Berlín, registrado desde la madrugada.

El Consejo Regional Indígena del Cauca afirmó que la situación afectó los territorios de Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá, ubicados entre los resguardos indígenas de Toribío y San Francisco.

“Se reportó un fuerte intercambio de disparos, detonaciones de artefactos explosivos, la presencia de drones acondicionados con explosivos y de aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando la zona y disparando desde el cielo de manera indiscriminada”, dice en un comunicado el CRIC.

Mauricio Capaz, coordinador del Área de Derechos Humanos del CRIC, afirmó que “se mantiene la vigilancia con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, para analizar este nuevo hecho que afecta a las comunidades. Se presentó de alguna manera un confinamiento parcial y estamos atentos a cómo evoluciona la situación, esperando que no haya efectos colaterales”.

Ante la situación, las autoridades indígenas les pidieron a sus comunidades adoptar medidas de autoprotección individuales y colectivas para salvaguardar sus vidas. También exigieron a los actores armados detener los enfrentamientos y respetar a la población civil.

En esta zona del norte del Cauca delinquen las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.