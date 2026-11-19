Popayán - Cauca

Organizaciones sociales, indígenas, sindicales y estudiantiles marcharán hoy 19 de noviembre en las principales calles de Popayán en el marco del paro nacional. El comité organizador señaló que se espera la confluencia de más de 15.000 personas.

Entre las colectividades que participarán se encuentran: El Proceso de Unidad Popular del Suroccidente (Pupsoc), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

Las concentraciones iniciarán en horas de la mañana. En La Chirimía, al sur de la ciudad.

Los estudiantes y profesores de la Universidad del Cauca saldrán de la Facultad de Artes. Otras colectividades partirán desde el SENA norte.

Óscar Viveros, vocero de la Coordinación de Organizaciones Sociales del Cauca, explicó el motivo de la movilización: “Mandaremos precisamente ese mensaje al Gobierno frente a nuestro rechazo a las políticas que atentan contra los derechos del pueblo colombiano”.

También dijo que la decisión del Gobierno de no aplicar IVA a los productos de la canasta familiar “no responde a un gesto de buena voluntad, sino a la inconformidad ciudadana y a la convocatoria al paro nacional”.

Viveros resaltó que las organizaciones reivindican el carácter pacífico de las movilizaciones.

A esta jornada de paro nacional se vinculan las comunidades del Consejo Regional Indígena del Cuaca (CRIC) quienes solicitan un diálogo directo con el presidente Abelardo de la Espriella.

El consejero del CRIC, Edinson Peña manifestó que entre las exigencias definidas por las organizaciones sociales al Gobierno Nacional se encuentran: “El respeto a los derechos que ya hemos alcanzado como organizaciones no solo del Cauca, sino también del país. Exigimos respeto a nuestros territorios ancestrales, respeto a la vida, a los derechos humanos. No compartimos la política de militarización de los territorios indígenas, campesinos, afros y demás…”.

Por su parte, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos para el Cauca (ANUC) en un comunicado, anunció que se apartará de las movilizaciones convocadas para el 19 y 20 de noviembre en el marco del paro nacional, porque considera que las condiciones de seguridad y movilidad en el departamento no permiten la participación de sus afiliados y dirigentes.

Entre tanto lo voceros de las entidades que si participarán explicaron que las movilizaciones concluirán en el Parque Caldas, donde las organizaciones realizarán actividades culturales y políticas.

La jornada contará con seguimiento de las autoridades locales y la Policía Nacional desde un Puesto de Mando Unificado.

El secretario de gobierno del Cauca, Fabián Romero, hizo un llamado a la mesura y recalcó: “Desde la Mesa Departamental de Garantías llamamos a la convivencia, al respeto por los Derechos Humanos, a que la marcha transcurra de manera pacífica”.

Las autoridades departamentales y municipales puntualizaron que los manifestantes contarán con todos los derechos y garantías constitucionales e insistieron en la solicitud de mantener la convivencia durante todas las actividades.