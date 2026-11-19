Cajibío, Cauca

En el inicio de la jornada nacional de movilizaciones, un grupo de manifestantes bloqueó la vía Panamericana entre Popayán y Cali a la altura de la vereda El Cairo, en jurisdicción del municipio de Cajibío.

Los manifestantes instalaron troncos y atravesaron vehículos sobre la calzada, situación que provocó congestión vehicular y dejó decenas de automotores represados en ambos sentidos de este corredor vial que comunica al suroccidente del país.

Ante la situación, unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional intervinieron la zona para recuperar la movilidad y garantizar el tránsito de los vehículos afectados por el bloqueo. Horas después, fue restablecido el paso sobre la vía Panamericana.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó las vías de hecho que afectan la movilidad y las actividades de miles de ciudadanos.

El mandatario insistió en que las movilizaciones deben desarrollarse de manera pacífica y sin afectar los derechos de quienes no participan en las protestas.

Por su parte, la concesionaria Nuevo Cauca denunció daños a equipos tecnológicos ubicados en el sector de El Cairo. La empresa aseguró que estas afectaciones generan retrasos y sobrecostos en la ejecución de las obras.

Los hechos se registraron mientras en Popayán organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y comunidades indígenas recorren las principales calles de la capital caucana en el marco del paro nacional.