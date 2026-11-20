Los disturbios se registraron en inmediaciones de la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca. Crédito: Suministrda.

Popayán - Cauca

Las autoridades reportan que el Esmad intervino en inmediaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cauca, en Popayán, luego de que un grupo de encapuchados atacara la Estación de Policía Sur, ubicada en el barrio Bolívar.

Por su parte, la Coordinadora de Organizaciones Sociales y Políticas en un comunicado señalaron que cuando la movilización llegaba al punto de cierre se presentó la intervención de agentes de la Policía Nacional en cercanías de la facultad de Educación de la Universidad del Cauca.

El Ministerio Publicó confirmó que los desmanes dejaron a ocho personas con lesiones menores en cuerpo y piernas que fueron atendidos directamente por primeros auxilios de la Universidad del Cauca y personal de Derechos Humanos.

Hasta el momento no hay reporte de personas que recibieran atención médica en hospitales o clínicas.

Fuentes policiales aseveraron que se trató de un grupo de cerca de 60 personas que tras los desmanes se enfrentaron a los uniformados del ESMAD; mientras que las organizaciones cuestionaron el accionar policial que calificaron como “tratamiento militar y represivo a la protesta social y la inexistencia de canales efectivos de diálogo”.

En las inmediaciones del barrio Bolívar las comunidades denunciaron el uso de explosivos y gases lacrimógenos.

La Personería municipal puntualizó que junto con la Defensoría del Pueblo lograron que las personas que se encontraban en los alrededores de la Universidad del Cauca se retiraran de la zona y se recuperó la tranquilidad.

Entretanto, la Alcaldía de Popayán anunció que realizará un censo para conocer los alcances de las afectaciones estructurales en la zona donde se registraron los disturbios.