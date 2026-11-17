Popayán, Cauca

Dos artefactos explosivos instalados junto a una bandera alusiva al ELN fueron neutralizados por unidades especializadas del Ejército y la Policía Nacional sobre la Variante Norte de Popayán, a pocos metros de la sede de Carabineros de la Policía Metropolitana.

La alerta fue reportada por conductores y transportadores que transitaban por este sector y advirtieron la presencia de los elementos sospechosos a un costado de la carretera. La situación obligó al cierre preventivo del corredor vial.

De acuerdo con la Alcaldía de Popayán, en el lugar fueron hallados dos dispositivos explosivos improvisados tipo cilindro, que fueron destruidos mediante detonaciones controladas por expertos antiexplosivos. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

La instalación de estos artefactos se suma a otro hecho ocurrido el pasado 16 de octubre, cuando una carga explosiva atribuida al ELN fue activada cerca de la sede de Carabineros y dejó dos civiles heridos.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, rechazó lo ocurrido y señaló que este tipo de acciones pone en riesgo a la población civil y a quienes utilizan diariamente este corredor vial.

Tras varias horas de intervención, las autoridades habilitaron nuevamente el tránsito por la Variante Norte, uno de los principales corredores viales de Popayán y parte del corredor de la vía Panamericana.