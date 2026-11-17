El Tambo - Cauca

El Ejército Nacional ubicó e inutilizó un depósito ilegal de artefactos explosivos improvisados en una vivienda abandonada de la zona rural de El Tambo, Cauca.

Inteligencia militar señaló que los 32 explosivos encontrados, “iban a ser utilizados por la estructura Carlos Patiño para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil del cañón del Micay”.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°4, coronel Jesús Garzón, resaltó que además de los 32 artefactos se encontraron dos granadas para ser lanzadas desde drones, una granada de mano, un proveedor para fusil y 30 cartuchos de diferentes calibres.

“Estos artefactos siguen haciéndole daño a la población civil. Le pedimos a la población que siga denunciando y ayudando a ubicarlos para destruirlos. A la estructura Carlos Patiño, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, le pedimos que deje de utilizar estos elementos indiscriminadamente y se someta, como lo han hecho muchos de sus integrantes en las últimas semanas. Vuelvan a la vida, existe otro camino. Sus familias los esperan para Navidad, porque, de lo contrario, recibirán toda la fuerza militar del Estado”, dijo el oficial.

El coronel puntualizó que el reciente operativo fue posible en el marco de la Operación Perseo que en lo corrido del 2026 también permitió la ubicación y destrucción de cerca de 900 artefactos explosivos en el Cañón del Micay.