El Patía - Cauca

De nuevo se registró un ataque en el sur del Cauca mediante la modalidad de enjambre de drones cargados con explosivos. El hecho dejó un soldado herido y generó temor y zozobra entre la población.

El uniformado herido recibió atención médica en el lugar. La Tercera División del Ejército informó que su estado de salud no reviste gravedad.

Información preliminar da cuenta de que un grupo armado ilegal lanzó explosivos en el sector de La Barca, zona rural de El Patía, en límites con el municipio de Balboa.

El ataque estaba dirigido contra tropas que adelantaban operaciones de patrullaje y control territorial en la zona.

Reportes preliminares señalan que durante la acción se registraron al menos diez explosiones dirigidas contra las unidades militares.

En esta zona del sur del Cauca delinque la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Las tropas permanecen desplegadas en este territorio ante la posibilidad de nuevos ataques.

En los dos últimos meses, en el Cauca han aumentado los ataques con drones cargados con explosivos en municipios como Suárez, Santander de Quilichao, La Sierra y El Patía. Estas acciones han causado afectaciones en la infraestructura vial, particularmente en los peajes. Se contabilizan por lo menos cinco ataques bajo esta modalidad.