Ejército reportó explosivos y detonaciones en la vía Panamericana, al sur del Cauca

Así quedó el vehículo tras la detonación de los explosivos. Crédito: Ejército Nacional.

El Patía - Cauca

El Ejército reportó que un vehículo con material explosivo fue abandonado por sus ocupantes y posteriormente activado en la vía Panamericana, en el sector de la Y de La Reina, en el municipio de Patía, Cauca. La situación generó temor entre los habitantes.

La Tercera División manifestó que los implicados habrían activado los explosivos al percibir la presencia de las tropas. Hasta el momento, no hay reporte de víctimas.

La institución militar señaló que los hombres serían presuntos integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

“La rápida reacción de nuestros soldados frustró otro intento terrorista para afectar el tránsito por la vía Panamericana, impidiendo que este material fuera movilizado y empleado contra la población que diariamente transita por este importante eje vial del suroccidente colombiano”, indicó el Ejército.

Unidades especializadas realizan registros en el sector para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y verificar las condiciones de seguridad.

Este hecho se suma a la destrucción de más de 250 kilos de explosivos por parte de las tropas en el barrio El Porvenir, en el municipio de Miranda, Cauca, tras otra acción que, de acuerdo con el Ejército, pretendían perpetrar grupos armados ilegales.