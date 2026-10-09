El Ejército destruyó más de 250 kilos de explosivos que amenazaban a 300 personas en Miranda, Cauca

Al lugar llegaron unidades del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos, MARTE, identificaron los 12 dispositivos explosivos improvisados que contenían más de 250 kilos de explosivos. Crédito: Ejército Nacional.

Miranda - Cauca

Más de 250 kilos de explosivos fueron destruidos por el Ejército en Miranda, Cauca. El procedimiento obligó a evacuar a cerca de 100 personas durante más de cuatro horas, mientras los especialistas verificaban e inutilizaban los dispositivos.

Se trata de la volqueta encontrada en el barrio El Porvenir, acondicionada con las cargas y 12 sistemas de lanzamiento y que fue utilizada para un ataque contra la base militar del sector, que no se concretó en su totalidad.

Tras el reporte de la comunidad y de identificar la amenaza, las tropas de la Tercera División encontraron el vehículo abandonado en la zona.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo, explicó que información de inteligencia militar da cuenta de que integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, al servicio de alias ‘Iván Mordisco’, alcanzaron a accionar dos de las cargas. Sin embargo, huyeron al detectar la presencia militar.

Al lugar llegaron unidades del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos, MARTE, identificaron los 12 dispositivos improvisados que contenían más de 250 kilos de explosivos.

Aplicando los protocolos establecidos de seguridad y tras la evacuación de por lo menos 100 personas, incluidos menores de edad, los elementos fueron destruidos de manera controlada.

Más de 300 personas que habitan y transitan por la zona estuvieron en riesgo permanente por la presencia de los elementos.

“Rechazamos categóricamente el empleo de estos artefactos en sectores poblados, una práctica que expone de manera indiscriminada la vida y la seguridad de la población civil. Por eso el Ejército Nacional hace un llamado a los organismos internacionales defensores de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a pronunciarse sobre estos hechos”, resaltó el oficial.

Las Fuerzas Militares ordenaron reforzar las operaciones en el nororiente del Cauca, especialmente en el municipio de Miranda, para combatir y contrarrestar las acciones delincuenciales de los grupos armados al margen de la ley.