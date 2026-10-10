Calidad de agua del río Cauca empeora a su paso por Popayán: ¿qué está contaminando el afluente?

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) respondió en un derecho de petición presentado por Caracol Radio acerca del deterioro de la calidad del agua del río Cauca en algunos puntos entre la primera y la segunda campaña del año 2025, de acuerdo con monitoreos realizados.

Hay un caso preocupante y es el de la estación Julumito, cerca de Popayán, donde el Índice de Calidad del Agua (ICA) pasó de 0,75 a 0,47, lo que en la escala del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) equivale a pasar de “aceptable” a “mala”.

¿Qué dicen los monitoreos?

En el puente del vivero de la CRC y en la desembocadura del río se registraron valores que están en la categoría “regular”.

La entidad señala que se realizan dos campañas al año con 14 puntos de monitoreo, pero solo se reportaron resultados de siete puntos en la primera campaña y de cuatro en la segunda. De acuerdo con la base de datos que entregó la CRC, desde 2010 nunca aparecen más de ocho puntos sobre el río en un mismo año.

Esa misma base de datos muestra que 2024 fue el peor año del río desde 2010: seis de las 16 mediciones quedaron en categoría “mala”, y en el puente del vivero de la CRC se registró el valor más bajo de toda la serie, 0,35.

En la estación Julumito, el río estuvo en categoría “mala” en tres de las últimas cuatro mediciones.

¿Quién está contaminando el río?

Según la CRC, el deterioro del agua se produce por los vertimientos de aguas residuales de Popayán, Piendamó, Morales, Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené y Villa Rica. También es generado por la actividad industrial del norte del Cauca y las actividades agrícolas y pecuarias.

La CRC ha admitido que Popayán no tiene planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Aunque tiene licencia ambiental, no se han iniciado las obras de construcción y, debido a eso, las aguas negras terminan en el río. Sobre el embalse de Salvajina, aclara que cambió el régimen de caudales, lo cual puede incidir en el oxígeno del agua y en la capacidad del río para diluir la contaminación.

¿Cuáles son los procesos por vertimiento de aguas negras?

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) mencionó 9 procesos por incumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), de los cuales 5 siguen activos: contra Empomer en Mercaderes, Empatía en Patía, el municipio de Puerto Tejada, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, y el municipio de Santander de Quilichao con Emquilichao.

Guachené tiene un proceso pendiente, ya que su planta de tratamiento no está en funcionamiento. Además, fueron archivados los de Padilla, Inzá y Balboa, que tenía un incumplimiento del 100 %.

¿Hay permisos de vertimiento?

La CRC informó que no ha otorgado permisos de vertimiento directo sobre el río, excepto en el caso de Salvajina, cuya licencia está a cargo de la ANLA.

¿Quién usa el agua del río?

Según las concesiones de agua reportadas por la CRC, las agrícolas suman cerca de 3.480 litros por segundo, en una zona donde predomina el cultivo de caña.

El Ingenio del Cauca tiene seis, que suman 1.624 litros por segundo, casi la mitad del agua agrícola concesionada. Le siguen Asturias y Génova de Cabal, con 310; Agropecuaria Casa Blanca, con 282; Mayagüez, con 192, y el Ingenio La Cabaña, con unos 182. Algunas de estas concesiones datan de 1993.

Finalmente, la CRC afirmó que no se han realizado recientemente estudios de impacto ambiental que evalúen de manera integral las actividades humanas en el río y, por ende, no existen recomendaciones para mejorar su gestión.

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