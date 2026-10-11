Un soldado profesional fue asesinado en La Vega, sur del Cauca

La Vega - Cauca

El soldado profesional Luis David Arrieta Osorio fue asesinado con un explosivo lanzado desde un dron en el corregimiento de Altamira, zona rural de La Vega, Cauca. Las autoridades atribuyeron, preliminarmente, el ataque al ELN.

El Ejército Nacional reportó que el hecho se registró durante el desarrollo de operaciones militares del Batallón de Alta Montaña Número Cuatro en esta zona de la región caucana.

“Nuestro uniformado se encontraba cumpliendo con su deber al servicio del país y de las comunidades de este territorio. Rechazamos categóricamente este ataque y denunciamos el empleo de artefactos explosivos lanzados desde sistemas aéreos no tripulados, una práctica que vulnera las normas del Derecho Internacional Humanitario”, manifestó la Tercera División del Ejército.

Para las Fuerzas Militares, estas situaciones representan “un grave riesgo para los integrantes de la Fuerza Pública y para la población civil”.

Conocidos los hechos, la institución militar envió un mensaje de solidaridad a la familia del uniformado de 23 años, tres de ellos al servicio del Ejército Nacional, oriundo de San Pelayo, Córdoba.

Ya en pasados días en el Cauca se había reportado el asesinato del sargento primero Ángel David Ordóñez en una situación contra Fuerza Pública en la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío. También al ataque con explosivos en el barrio Santa Mónica de Popayán, que dejó dos policías heridos.

Por la escalada violenta en varios puntos del Cauca, las autoridades municipales y departamentales reiteraron al Gobierno Nacional la solicitud de reforzar las labores de inteligencia y la capacidad de reacción de la Fuerza Pública para proteger a la población civil y a sus integrantes.