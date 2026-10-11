América de Cali vs Medellín: fecha y hora del partido por la fecha 14 en la Liga Colombiana

América de Cali recibirá este domingo 11 de octubre a Independiente Medellín, desde las 8:15 PM, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la fecha 14 de la Liga Colombia 2026-ll.

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El conjunto escarlata llega como líder del campeonato, con 27 puntos, y buscará aprovechar la localía para acercarse a la clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales. En su presentación más reciente, América derrotó 2-1 a Llaneros en Villavicencio, con un gol de Cristian Tovar en el tiempo añadido.

Medellín necesita volver al triunfo

Independiente Medellín afronta el compromiso con la necesidad de recuperar regularidad. El equipo antioqueño ocupa la parte alta de la tabla, pero viene de una derrota 1-0 frente a Santa Fe y de empatar 2-2 ante Millonarios. Además, cayó 2-0 en su visita a Junior, resultados que aumentan la importancia de sumar en Cali.

Con 20 puntos, el Poderoso buscará frenar su racha de tres partidos sin ganar y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Un historial con antecedentes recientes parejos

Los enfrentamientos entre América y Medellín han dejado partidos vibrantes en los últimos años. En marzo de 2026, el conjunto antioqueño se impuso 2-1 en el cruce más reciente registrado entre ambos. Antes, en diciembre de 2025, habían empatado 1-1, mientras que América ganó 2-1 en noviembre de ese mismo año.

Fecha y hora del partido América vs Independiente Medellín

Fecha: Domingo 11 de octubre

Hora: 8:15 PM

Lugar: Pascual Guerrero