Deportivo Pasto apuesta por otro entrenador español: así fue anunciado el nuevo cuerpo técnico

Deportivo Pasto tendrá su tercer entrenador durante el semestre. Comenzó dirigiendo el español Jonathan Risueño, quien salió del cargo tras la fecha 6 luego de la derrota ante Llaneros por 0-1. Posteriormente, quedó encargado y luego ratificado, René Rosero, pero también fue cesado del cargo por malos resultados.

El club nariñense no jugó durante el fin de semana debido a que fue postergado el encuentro contra Nacional por la fecha 14 de la Liga y pasó para el jueves 22 de octubre en el Atanasio Giradot. Las directivas aprovecharon para buscar un técnico, que fue confirmado este lunes 12 de octubre.

Así anunció Pasto a su nuevo entrenador

Se trata del español Diego Merino, quien ya había estado en el fútbol colombiano de junio a octubre de 2025 a cargo de Internacional Bogotá. Dirigió un total de 17 partidos, con un saldo de solo 2 triunfos, 5 empates y 10 derrotas.

“El Club Profesional Deportivo Pasto se permite informar a la opinión pública, medios de comunicación, hinchada y afición en general, que a partir de la fecha se oficializa la vinculación del nuevo cuerpo técnico que asumira las riendas del equipo profesional masculino para los próximos retos competitivos:

Cuenta con un importante recorrido profesional donde destaca el título alcanzado con Carabobo FC en la Primera División de Venezuela (2024), asi como su paso por el futbol colombiano al frente de La Equidad y sus inicios en el futbol formativo del Rayo Vallecano", se lee en el comunicado.

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Del mismo modo, dieron a conocer el resto del cuerpo técnico, conformado por Fabiany Edson Francia (primer asistente técnico), Héctor Carrión (preparador físico), Carlos Rendón (segundo asistente técnico) y Carlos David Gómez (segundo preparador físico).

Pasto está con posibilidades mínimas de clasificar. Cuenta con 9 puntos en 12 partidos jugadoos y deberá jugar ante Nacional, Tolima, Bucaramanga, Jaguares, Santa Fe y Junior.