Tabla de reclasificación de la Liga Colombiana 2026: así quedó tras el empate del Deportivo Cali / @DeporPereiraFC

La decimocuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-2 sigue su curso. Esta jornada trae consigo movimientos no solo en la tabla de posiciones, sino también en la reclasificación.

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Precisamente, dicha clasificación se encarga de ordenar a los equipos de primera división, según la cantidad de puntos cosechados en Liga a lo largo del año. Esto para determinar los cupos a torneos internacionales de la temporada 2027.

Vale la pena aclarar que en dicho conteo no cuentan los campeones de Liga y Copa, debido a que ellos consiguen cupo directo a Libertadores o Sudamericana.

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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Así va la tabla de la Reclasificación

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 78 Copa Libertadores 2. América de Cali 61 Copa Libertadores 3. Independiente Santa Fe 57 Copa Sudamericana 4. Deportes Tolima 57 Copa Sudamericana 5. Junior 53 Copa Libertadores* 6. Deportivo Cali 52 Copa Sudamericana 7. Once Caldas 50 // 8. Millonarios 48 // 9. Atlético Bucaramanga 46 // 10. Independiente Medellín 46 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tiene lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.