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10 oct 2026 Actualizado 12:40

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🔴 EN VIVO | Augsburg vs. Bayern Múnich, con Luis Díaz: siga acá el minuto a minuto

Esta será la cuarta titularidad del delantero en la presente Bundesliga.

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De cara a la quinta fecha de la Liga Alemana, el Bayern Munich de Luis Díaz visitará al Augsburgo en el WWK Arena. Con un partido menos, el conjunto Bávaro es segundo en la tabla de posiciones, solo por detrás del Borussia Dortmund, que tiene 13 unidades.

Este hará parte de los primeros partidos que vuelven a abrir la Bundesliga tras el parón de selecciones de septiembre y octubre. El último partido del club fue un aplastante 7-0 frente al Unión Berlín, a pesar de que ‘Lucho’ fue titular, no logro marcar en la goleada y salió reemplazado por Saibari al minuto 63′.

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Para la ya mencionada fecha FIFA, el colombiano no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para darle descanso ante la falta de este en el equipo alemán. Desde su llegada, Díaz ha sido una pieza clave para Kompany y ha tenido apenas descanso, razón por la cuál el club estaría buscando un futbolista que pueda rotar con él, sobretodo ante su irregular inicio de temporada donde solo ha podido marcar un gol por Liga, frente al Stuttgart en la victoria 5-1 de su equipo.

El último encuentro entre ambos fue el 24 de enero de 2026, en aquella ocasión el Bayern fue local y cayó 1-2 por la fecha 19, en ese partido Díaz también fue titular y jugó los 90′ minutos.

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