David González tras la derrota del América: “Hemos hecho todo para reconciliarnos con la hinchada” Foto: Colprensa

América de Cali cayó 2-1 frente a Independiente Medellín en la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. Aunque Luis Quiñones abrió el marcador al minuto 7´, el equipo antioqueño remontó con anotaciones de Luis Escorcia y Carlos Lucumí. La expulsión de Dani Rosero, por doble amarilla en el tiempo añadido de la primera parte, condicionó el partido para los locales.

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El Pascual Guerrero contó con un poco más de 30.000 aficionados, que acompañaron al conjunto escarlata en una nueva jornada del campeonato. Después del compromiso, David González destacó el apoyo de la tribuna y lamentó no haber podido responder con un resultado positivo.

“Lo de la hinchada de verdad que espectacular. Es una lástima que no hayamos podido retribuirle ese apoyo incondicional hasta el último segundo del partido”, expresó el entrenador.

Dos tiempos diferentes para el América

González reconoció que su equipo no tuvo una buena presentación durante la primera parte y señaló que la expulsión dificultó cualquier intento de corregir el planteamiento inicial.

“Dos tiempos completamente separados. Primer tiempo no fue un buen primer tiempo nuestro, creo que de lo menos bueno que hemos tenido en el semestre”, explicó.

Sobre el complemento, el técnico destacó la actitud de sus jugadores para competir con diez hombres. Además, aseguró que el equipo analizará los encuentros en los que ha sufrido expulsiones para encontrar alternativas tácticas que le permitan afrontar mejor este tipo de situaciones.

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La reconciliación con la hinchada

Uno de los temas centrales de la rueda de prensa fue la relación entre el equipo y sus aficionados. Ante las preguntas sobre una posible reconciliación, González aclaró que la asistencia al estadio no debe interpretarse como una medida definitiva del vínculo entre ambos.

“El hecho de que el estadio se llene o no se llene no quiere decir que hay o no hay reconciliación o que hay pelea o no hay pelea. Nosotros lo que más queríamos era dar un espectáculo hoy donde la gente disfrutara”, afirmó.

El entrenador también defendió el rendimiento general del equipo durante el semestre y recordó que América se mantiene en la primera posición del campeonato. “Si estamos primeros es porque hacemos las cosas bien. Si estamos primeros es porque hemos sido mejores que los demás. Y ahora lo que tenemos que hacer es mantenerlo”, señaló.