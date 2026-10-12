Amaranto Perea luego del triunfo del DIM sobre el América: “Los técnicos nunca estamos tranquilos”

Independiente Medellín consiguió su séptimo triunfo del semestre luego de imponerse por 1-2 ante América en el Pascual Guerrero, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 14 de la Liga colombiana.

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Lo empezó ganando el conjunto vallecaucano al minuto 7′ con una anotación de Luis Quiñones que se tuvo que revisar en el VAR por presunto fuera de juego, pero finalmente fue válido. Al 24 lo igualó el cuadro antioqueño con el cobro de un tiro de esquina de Daniel Cataño y el cabezazo de Luis Escorcia.

América se quedó con un hombre menos al minuto 45+2′ por la doble amarilla de Dany Rosero. Pero lo terminó ganando el conjunto visitante con la anotación de Carlos Lucumí y la asistencia de Frank Fabra.

La reacción de Amaranto Perea en rueda de prensa

Amaranto hizo un análisis de la victoria de su equipo e inició felicitando al técnico del América. “Quiero felicitar a David (Gonzáles), tienen tremendo equipo, pero veníamos con la esperanza de que algo podíamos llevarnos de acá. Creo que se hacía necesario sumar y la expulsión nos favorece a nosotros, los muchachos han competido muy bien. Hoy metemos un triunfo que es bastante complejo”.

“Lo que vimos en América es que ellos en inicio de juego meten mucha gente por dentro y después con los extremos buscan hundirte con profundidad. Hoy salió bien, América tiene muchos recursos, tiene buenas asociaciones, buena pegada, David está haciendo un buen trabajo y ojalá nos permita agarrar confianza. Ganar hoy mejor el estado de ánimo”, agregó.

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Sobre cómo maneja la presión en Independiente Medellín, dejó claro que está bien rodeado y no se ha dejado consumir por lo que trae consigo el exterior de la institución.

“Al final es fútbol, hace parte de este deporte. Por lo general duermo mucho, tengo mi propio psicólogo, hago deporte y tengo un cuerpo técnico al que le delego bastante. Medellín tiene una necesidad de conseguir títulos. Nosotros llevamos cuatro meses y si bien hemos tenido una cantidad de sesiones para que el equipo muestre una idea sólida, pero también hemos tenido muchas bajas. Los profesionales que tengo alrededor mío me están ayudando para no consumir tanto de lo que el exterior demanda”, dijo al respecto.

Finalmente, aseguró no estar tranquilo con lo hecho hasta el momento y dejó claro que entiende la importancia de ganar.

“Los entrenadores nunca estamos tranquilos y más con la responsabilidad que tengo, más allá del compromiso profesional, me une al club un sentimiento muy fuerte. Estoy muy contento por lo que vamos logrando, el torneo está muy complicado, pero el triunfo de hoy nos conforta a todos”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Medellín?

El siguiente partido del conjunto Poderoso será ante Atlético Nacional por los cuartos de final de la Copa Colombia, pactado para el miércoles 14 de octubre en el Atanasio Girardot.

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Luego, se enfrentará contra Once Caldas por la fecha 15 de la Liga colombiana en condición de local, buscando un triunfo que los lleve a 26 puntos y quedar más cerca de la clasificación.