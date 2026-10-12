¿Cuándo es el partido Millonarios FC vs Once Caldas por Liga Colombiana? Fecha y hora confirmada

Millonarios se pone al día en el calendario de la Liga Colombiana 2026-2. Luego de lo que fue el empate a uno (1-1) con Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo, el cuadro albiazul se alista para enfrentar al Once Caldas en el Estadio El Campín.

Aunque el partido estaba programado para la semana del 12 de octubre, había dudas respecto al día exacto para el pitazo inicial, debido al cambio de la grama del escenario deportivo, luego de lo que fue el concierto del grupo surcoreano BTS.

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¿Cuándo es el partido Millonarios FC vs Once Caldas por Liga Colombiana?

Segú confirmó Millonarios a través de sus redes sociales, el partido frente al Once Caldas, válido por la jornada 13 de la Liga Colombiana, quedó programado para el martes 13 de octubre desde las 8:30 de la noche en el Estadio El Campín.

Recuerde que la transmisión de este compromiso la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.

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Se trata de un encuentro clave para Millonarios, entendiendo que suam cuatro partidos consecutivos sin ganar, incluyendo la insólita eliminación de Copa Colombia a manos del Barranquilla FC. Así pues, urge un triunfo para asegurar su lugar dentron del grupo de los ocho y quedar cerca de los cuadrangulares finales.

Es preciso recordar que el elenco capitalino acumula cinco victorias, siete empates y dos derrotas para un total de 22 puntos y +7 en la diferencia de gol. Así pues, el triunfo podría dejarlo incluso entre los tres primeros de la clasificación.

Respecto a las novedades para este duelo, Alberto Gamero incluyó en la convocatoria al extremo Julián Angulo, quien ingresa en lugar del expulsado Francisco Chaverra. Adicionalmente, se espera que este sea el ansiado debut de Juan Guillermo Cuadrado ante la afición embajadora en El Campín, escenario en el qur todavía no ha sumado minutos.

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