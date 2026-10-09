Tabla de posiciones Liga colombiana: así quedó luego de empates de Millonarios y Nacional

Comenzó la fecha 14 de la Liga colombiana con el juego entre Fortaleza y Millonarios en el Estadio Metropolitano de Techo. Esta jornada tendrá desarrollo continúo hasta el lunes 12 de octubre y luego tendrá un salto, pues terminará con el duelo aplazado entre Nacional y Pasto, que se disputará el jueves 22 de octubre en el Atanasio Girardot.

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Sin embargo, en el medio contó con la realización del encuentro entre Nacional y Tolima en Itagüí, válido por la novena jornada y que estaba aplazado, el cual terminó 0-0, pero dejó un buen fúbol entre ambos equipos.

Nacional 0-0 Tolima

Duelo sumamente igualado que no se puedo disputar en el Atanasio Girardot, debido a los eventos musicales que por estos días tienen lugar en la capital antioqueña. La oportunidad más clara del verde estuvo a cargo de Ian Poveda sobre los 40 minutos, tras capturar un rebote dentro del área y, sin arquero ni oposición, le erró a la portería. De hecho, también tuvo una Andrés Román y el propio Poveda en el segundo tiempo, ambas mano a mano que no pudieron definir.

Con esta igualdad, Nacional asciende a la tercera colocación con 23 puntos, mismos que Atlético Bucaramanga aunque con mejorn diferencia de gol, mientras que Tolima por ahora mantiene su lugar dentro de los ocho con 20 unidades.

Fortaleza 1-1 Millonarios

El conjunto Embajador dejó ir en los últimos minutos un triunfo que le había costado conseguir hasta el momento. Luego de un primer tiempo en el que Sebastián Valencia estrelló un balón con el palo, y en el segundo Sebastián Navarro hizo lo propio para los locales, las anotaciones llegaron en el segundo tiempo.

Había logrado marcar Millonarios al minuto con un cobro de tiro de esquina desde la derecha que cabeceó en el primer palo y en el segundo apareció Rodrigo Ureña para poner el pie y mandarla a guardar al minuto 88′. Al 90+1′ el cuadro azul se quedó con un hombre menos por la agresión que cometió Francisco Chaverra y un minuto más tarde llegó el empate de Fortaleza mediante la anotación de Italo Montaño, tras un pase de pecho de Julio Sinisterra.

Millonarios quedó con 22 puntos ubicado parcialmente en el quinto puesto, mientras que Fortaleza quedó en el puesto 15 con 11 unidades.

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana