🔴 EN VIVO Pereira vs Cali por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto del partido

Deportivo Pereira recibe al Deportivo Cali este sábado 10 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll en el Estadio Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal a las 3:30 PM hora colombiana. El conjunto azucarero llega con 5 victorias al hilo en el campeonato nacional, mientras que por parte del Pereira quiere aprovechar su localia para salir de lo más bajo de la tabla.

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