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10 oct 2026 Actualizado 21:12

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Liga Colombiana

🔴 EN VIVO Pereira vs Cali por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto del partido

El conjunto matecaña buscará su segunda victoria en este segundo semestre del certamen.

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Deportivo Pereira recibe al Deportivo Cali este sábado 10 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll en el Estadio Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal a las 3:30 PM hora colombiana. El conjunto azucarero llega con 5 victorias al hilo en el campeonato nacional, mientras que por parte del Pereira quiere aprovechar su localia para salir de lo más bajo de la tabla.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Pereira vs Deportivo Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Pereira y Cali

Hay nuevos mensajes
35´

Roja para el Cali

Expulsión directa para Leyser Chaverra 

34´

Posible roja

Posible roja para Leyser Chaverra 

30´

Cali busca el primero

La visita busca errores en la defensa del Pereira

23´

Juego detenido

Inicia la pausa de hidratación 

16´

Tiro de esquina

Corner para Pereira que termina en despeje del Cali 

12´

Cali maneja el balón

El conjunto azucarero domina la pelota en campo rival 

Cali busca el primero

Dinenno dispara dentro del área pero pasa muy cerca del palo 

Inicia el partido

Inicia moviendo el Pereira 

11 inicial del Cali

11 inicial de Pereira

Bienvenidos al minuto a minuto del partido Pereira vs Deportivo Cali 

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