🔴 EN VIVO Pereira vs Cali por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto del partido
El conjunto matecaña buscará su segunda victoria en este segundo semestre del certamen.
Deportivo Pereira recibe al Deportivo Cali este sábado 10 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll en el Estadio Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal a las 3:30 PM hora colombiana. El conjunto azucarero llega con 5 victorias al hilo en el campeonato nacional, mientras que por parte del Pereira quiere aprovechar su localia para salir de lo más bajo de la tabla.
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Viva aquí la transmisión EN VIVO de Pereira vs Deportivo Cali
Vea aquí el MINUTO a MINUTO del partido entre Pereira y Cali
Roja para el Cali
Expulsión directa para Leyser Chaverra
Posible roja
Posible roja para Leyser Chaverra
Cali busca el primero
La visita busca errores en la defensa del Pereira
Juego detenido
Inicia la pausa de hidratación
Tiro de esquina
Corner para Pereira que termina en despeje del Cali
Cali maneja el balón
El conjunto azucarero domina la pelota en campo rival
Cali busca el primero
Dinenno dispara dentro del área pero pasa muy cerca del palo
Inicia el partido
Inicia moviendo el Pereira
11 inicial del Cali
11 inicial de Pereira
Bienvenidos al minuto a minuto del partido Pereira vs Deportivo Cali