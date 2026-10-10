🔴 EN VIVO Junior vs Inter de Bogotá por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto del partido

Junior recibe al conjunto capitalino con el fin de conseguir el milagro y clasificarse entre los ocho.

Junior de Barranquilla recibe a Internacional de Bogotá este sábado 10 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla a las 6:10 PM hora colombiana.

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