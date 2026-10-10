🔴 EN VIVO Junior vs Inter de Bogotá por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto del partido
Junior recibe al conjunto capitalino con el fin de conseguir el milagro y clasificarse entre los ocho.
Junior de Barranquilla recibe a Internacional de Bogotá este sábado 10 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla a las 6:10 PM hora colombiana.
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Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Junior e Inter de Bogotá
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Junior Vs Inter de Bogotá
Falta para el Junior
Centro por el sector derecho que termina en despeje de Inter
Inicia el partido
Mueve el balón Inter de Bogotá
Los jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
11 inicial de Junior
11 inicial del Inter de Bogotá
Bienvenidos al minuto a minuto del partido Junior vs Inter de Bogotá