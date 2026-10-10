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10 oct 2026 Actualizado 23:16

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Liga Colombiana
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Internacional de Bogotá
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1ª parte

🔴 EN VIVO Junior vs Inter de Bogotá por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto del partido

Junior recibe al conjunto capitalino con el fin de conseguir el milagro y clasificarse entre los ocho.

Junior de Barranquilla recibe a Internacional de Bogotá este sábado 10 de octubre por la fecha 14 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla a las 6:10 PM hora colombiana.

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Viva aquí la transmisión EN VIVO del partido entre Junior e Inter de Bogotá

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Junior Vs Inter de Bogotá

Hay nuevos mensajes

Falta para el Junior

Centro por el sector derecho que termina en despeje de Inter

Inicia el partido

Mueve el balón Inter de Bogotá 

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

11 inicial de Junior

11 inicial del Inter de Bogotá

Bienvenidos al minuto a minuto del partido Junior vs Inter de Bogotá 

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