Sellaron 10 edificaciones por irregularidades en El Mirador de Bello

Bello, Antioquia

Las autoridades en Bello realizaron una intervención en el sector El Mirador, en Bello, para realizar un control urbanístico, que dejó un total de 10 edificaciones selladas y 16 medidas correctivas.

El procedimiento fue liderado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, en coordinación con la Policía Nacional. Durante las inspecciones, las autoridades detectaron irregularidades urbanísticas y la ausencia de los permisos requeridos para adelantar las obras, por lo que la Dirección Operativa de Espacio Público ordenó el sellamiento de 10 edificaciones.

“Estas acciones hacen parte de nuestro trabajo permanente de inspección, vigilancia y control, en articulación con las autoridades competentes, para promover el cumplimiento de las normas y fortalecer la seguridad”, indicó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.

Impusieron medidas correctivas

Además de los sellamientos, durante el operativo fueron impuestas 16 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia. Entre las situaciones identificadas se encuentran irregularidades relacionadas con actividades de construcción, porte de armas blancas, hechos asociados con estupefacientes e irrespeto a la autoridad.

En el lugar también fueron incautadas herramientas utilizadas en las obras, como parte de las acciones de inspección y control adelantadas por los funcionarios.

De acuerdo con la Administración Municipal, este tipo de intervenciones busca frenar las construcciones que incumplen las disposiciones urbanísticas, proteger el espacio público y promover el uso adecuado del territorio.

La Alcaldía de Bello anunció que continuará desarrollando operativos en diferentes sectores del municipio para detectar obras irregulares, verificar el cumplimiento de las normas y prevenir la ocupación indebida del espacio público. Estas acciones, en coordinación con la Policía Nacional, también apuntan a fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.