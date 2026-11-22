Medellín

EPM informó que, debido a las lluvias de los últimos días, se ha decidido que esta semana que viene tampoco habrá suspensión del servicio de agua en las diferentes comunas del nororiente y centroriente de Medellín. ES decir, las zonas que alimenta el sistema Piedras Blancas.

Debido a que el consumo del líquido no es el esperado por la empresa de servicios públicos, recuerda la importancia de continuar reforzando el ahorro para no tener que implementar el racionamiento, debido a que se acerca la tan anunciada temporada seca.

“Durante este mes, las lluvias han estado por debajo de lo esperado y del promedio histórico. Aunque los embalses presentan buenos niveles de almacenamiento, es necesario conservar estas reservas para los próximos meses”, recomendó EPM.

La empresa manifiesta que en el circuito de piedras blancas solo se está ahorrando un promedio de 40 litros de agua por día y el objetivo es de 92. Recordemos que este embalse ha sido el más crítico por el bajo nivel que ha reportado en los últimos meses, lo que ha llevado a que se activaran los racionamientos que para esta semana seguirán suspendidos.