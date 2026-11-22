San Rafael- Antioquia

Este domingo se reportó una emergencia con un menor de edad en un charco del Oriente de Antioquia, donde estaba de paseo disfrutando de un día de sol en el balneario conocido como Las Tangas.

Según el reporte del cuerpo de bomberos de San Rafael, este domingo recibieron una llamada de emergencia en la que indicaban que un menor de 16 años se había lanzado a un charco de esa población y que desde ese momento no había aparecido. De inmediato, cuatro socorristas se dirigieron al lugar señalado, conocido como El Gallo, con equipo especializado de buceo, chalecos salvavidas y elementos de seguridad.

Cuando llegaron al lugar, los presentes manifestaron que el menor llevaba una media hora desaparecido e indicaron el charco. De inmediato comenzaron las inmersiones y, debido a la profundidad y magnitud del lugar, fueron necesarias tres inmersiones hasta que fue hallado en el fondo del afluente.

Luego de las labores de rescate, se contactó a la policía, con quienes se coordinó el traslado del cuerpo a la morgue municipal para su identificación.