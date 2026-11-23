La Ceja- Antioquia

Los bomberos del municipio de La Ceja, en el oriente de Antioquia, atendieron un incendio de grandes proporciones que afectó una amplia zona de la empresa de maderas. No hay personas lesionadas, pero sí cuantiosas pérdidas económicas. 16 bomberos atendieron la emergencia

Según el reporte de la alcaldesa Ilbed Santa, la empresa afectada es Inmunizadora Serye, donde alrededor de 750 metros cuadrados se quemaron por las intensas llamas que, por el material inflamable, se extendieron rápidamente por el lugar, pero la reacción de los bomberos y el apoyo de la brigada de la empresa evitaron que los daños fueran mayores. La zona afectada es donde se encontraba almacenado producto terminado que estaba a la espera de ser entregado

“La emergencia se pudo disuadir completamente, que no pasó a mayores por el riesgo también del material que aquí se procesa, y especialmente que no tuvimos afectaciones a vidas humanas. Hacer un llamado de corazón a toda la comunidad cejeña; se desconocen aún las causas de este incendio, pero sí, ya se nos han presentado eventualidades por el tema de los globos”.

La mandataria recalca que hay que evitar el uso de los globos, ya que se han reportado emergencias en cultos de flores y viviendas, por lo que se comenzará con la campaña para evitar que esta tradición se siga extendiendo.