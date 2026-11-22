Bello- Antioquia

La Secretaría de Salud de Bello en el norte del Valle de Aburrá informó que, luego de una inspección en varios centros estéticos, identificaron procedimientos no permitidos en esos lugares. Dos fueron sellados de manera definitva y dos más con clausuras parciales

Diana Cristina Lopera, referente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, manifestó que estos centros no contaban con personal debidamente calificado para operar determinados equipos y realizar los procedimientos que ofrecían.

“Se han clausurado cuatro establecimientos y se han decomisado medicamentos de uso exclusivo para personal de la salud, como ácido hialurónico y otro tipo de medicamentos que no pueden ser usados por personas diferentes a médicos habilitados por la Secretaría de Salud de Antioquia”

En lo que va corrido del año, en la ciudad se ha hecho el cierre a 15 establecimientos por esta clase de infracciones.