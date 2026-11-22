Apartadó - Antioquia

En el Parque La Martina de Apartadó, Antioquia se reportó un hecho de violencia contra servidor público. Tres uniformados habrían sido atacados por un hombre en medio de un podrecimiento por la alteración al orden público en la mañana de este domingo.

Según la información extraoficial de este caso, los uniformados fueron alertados debido a que un hombre estaba en actitud agresiva en vía pública. Cuando llegaron al sitio fueron agredidos por el alterado ciudadano cuando lo requirieron.

Al parecer, en medio de un forcejeo, la persona habría desarmado a uno de los policías y le disparó dejándolo herido por lo que tuvo que ser llevado a un centro médico donde está siendo atendido. Los otros dos patrulleros tienen lesiones leves como golpes y algunas laceraciones, aunque también fueron valorados por profesionales de la salud.

El agresor finamente fue controlado y capturado. El agresor podría afrontar un proceso judicial por los presuntos delitos de agresión contra servidor público e intento de homicidio.

Se está a la espera de un pronunciamiento oficial y público por parte de las autoridades frente este hecho.