Remedios- Antioquia

La Procuraduría está investigando a Juan Camilo Saldarriaga Álvarez, quien fue un concejal en el municipio de Remedios en el periodo 2020-2024. Esto se debe a la presunta intervención que entorpeció un operativo que adelantaba la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo (Unipol) en el área urbana de esa población del Nordeste de Antioquia. Que busca aplicar medidas restrictivas por alteraciones al orden público.

Según la entidad de control, el ciudadano en el 2022 “requirió explicaciones sobre las actuaciones de los servidores públicos y la procedencia de las medidas que se encontraban evaluando”. Dicha falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo y por ello le profirió pliego de cargos.

El exconcejal ha sido enlace LGBTIQA+ de la vecina población de Segovia y en sus redes sociales se presenta como el presidente de Batea Diversa Corporación, cuyo objetivo es defender los derechos y la dignidad de la población LGBTIQA+ de Colombia.La entidad de control calificó la conducta del excorporado de manera inicial como grave, por lo que trata de establecer su responsabilidad en dicha acción.