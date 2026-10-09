La estrategia Tejiendo Hogares de la Alcaldía de Medellín ya superó la meta planteada para 2027

Estrategia Tejiendo Hogares de la Alcaldía de Medellín. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

La Alcaldía de Medellín celebró los buenos resultados de la estrategia Tejiendo Hogares, la cual superó la meta que tenía planteada dentro del Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere”, planteada hasta diciembre del año 2027.

Son más de 210 mil familias las que han participado en los procesos formativos que buscan fortalecer los vínculos, acompañar la labor de crianza en las familias de la ciudad, gestionar las emociones y al mismo tiempo mejorar la convivencia previniendo las violencias.

Espacio liderado por el despacho de la Primera Dama

La primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, es quien lidera esta estrategia que entrega las herramientas que requieren los hogares de esta ciudad para mejorar sus relaciones cotidianas.

Los procesos formativos también se enfocan en herramientas de comunicación, acompañamiento en la formación de los hijos y evitar actos violentos al interior de las familias.

Dijo Margarita María Gómez Marín: “Hemos llegado a comunas y corregimientos, instituciones educativas, empresas y diferentes escenarios de ciudad, donde las personas nos han abierto las puertas para compartir herramientas que les permitan fortalecer sus vínculos familiares, acompañar la crianza, gestionar sus emociones, mejorar la convivencia y especialmente prevenir las violencias al interior de los hogares”.

¿Quiénes participan de esta estrategia?

Esta línea de atención de la administración distrital se adelanta en diferentes escenarios de la ciudad y se dirige a madres, padres, cuidadores y demás integrantes de las familias.

Además, involucran a otros actores corresponsables de la protección de los niños y adolescentes.

Mejores herramientas para los hogares

Agregó la primera dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, que “llegar a 210.000 familias es un hito muy importante para nosotros, porque detrás de esta cifra hay hogares que hoy cuentan con más herramientas para comunicarse mejor, resolver sus conflictos y construir entornos seguros y protectores para nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Insistió la primera dama de Medellín en que el trabajo continúa para que cada vez más familias puedan participar de estos espacios y mejorar las herramientas que tienen los hogares para una sana convivencia.

Tejiendo Hogares busca el “fortalecimiento de los vínculos; las formaciones abordan temáticas relacionadas con gestión de las emociones, cuidado, convivencia, liderazgo, trabajo en equipo y prevención de las violencias, de acuerdo con los públicos y espacios en los que se desarrolla la estrategia”, indicaron desde la administración distrital.

Cabe recordar que dentro de esta iniciativa hay un componente especial denominado “Con mi cuerpo nadie se mete”, que enseña a los niños las señales de alerta de posibles casos de explotación sexual infantil.

Esta línea de acción se implementa con actividades lúdicas y también con un apoyo de la estrategia de Buen Comienzo, que ejecuta acciones en sus 364 sedes dirigidas a agentes educativos y familias.

También llega a la ruralidad.

Tejiendo Hogares tiene presencia en las comunas y barrios de Medellín, pero tiene una presencia en los corregimientos de la ciudad.

Con estas herramientas se busca que los hogares se conviertan en el primer paso para garantizar una adecuada convivencia ciudadana en los barrios, comunas y corregimientos de la capital antioqueña.