¿Quién fue Eduardo Emilio Vilarete? Gloria y goleador del fútbol colombiano

Eduardo Emilio Vilarete Fernández fue uno de los delanteros destacados del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. Nacido en Santa Marta, construyó una trayectoria de más de 15 años como profesional, en la que superó los 200 goles oficiales y se ganó el reconocimiento de los aficionados por su potencia física, su juego aéreo y su capacidad para definir frente al arco.

Su carrera comenzó en 1974 con Atlético Bucaramanga, equipo en el que alcanzó gran protagonismo. En 1975 marcó 18 goles y se convirtió en el máximo anotador colombiano del campeonato. Su rendimiento lo consolidó como una de las figuras del conjunto santandereano y le permitió dar el salto a otros clubes importantes del país.

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A lo largo de su trayectoria defendió las camisetas de Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Deportivo Pereira, entre otros equipos. Con Nacional conquistó los títulos de liga de 1976 y 1981. También jugó en el exterior, con pasos por Ecuador y Perú, donde cerró su carrera como futbolista profesional.

Su paso por la Selección Colombia

Vilarete también representó al país en el fútbol internacional. Con la Selección Colombia disputó el Torneo Preolímpico de 1976, las eliminatorias rumbo a los mundiales de Argentina 1978 y España 1982, y la Copa América de 1979. En total, vistió la camiseta nacional en 20 partidos y anotó siete goles.

Un legado que permanece

Este viernes 9 de octubre de 2026 se confirmó su fallecimiento, a los 73 años, después de afrontar complicaciones de salud derivadas de un sarcoma. En agosto había sido sometido a la amputación de su pierna izquierda. La noticia generó mensajes de condolencia de la Federación Colombiana de Fútbol y de distintas instituciones deportivas.

Vilarete será recordado por sus goles, los títulos que conquistó y una trayectoria que lo convirtió en parte de la historia del fútbol profesional colombiano.