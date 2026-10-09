Nicolás Hernández, del América de Cali, sufrió un accidente: el club confirmó su estado de salud // Tomado de @AmericadeCali

El defensor Nicolás Hernández, jugador del América de Cali, sufrió un accidente vehicular el jueves 8 de octubre, cuando un árbol cayó sobre el automóvil en el que se movilizaba por la capital del Valle del Cauca. El hecho ocurrió durante el fuerte aguacero que se registró en la ciudad.

A través de un comunicado oficial publicado la misma noche del accidente, el club confirmó lo sucedido y entregó un parte de tranquilidad sobre la condición del futbolista. Según la institución, Hernández se encuentra fuera de peligro, aunque presenta un trauma en la rodilla derecha.

El comunicado oficial del América

En su pronunciamiento, el equipo vallecaucano explicó que el accidente se produjo después de que un árbol cayera sobre el vehículo del jugador debido a las condiciones climáticas.

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“América de Cali confirma que nuestro jugador Nicolás Hernández sufrió un accidente mientras se movilizaba en su vehículo, luego de que un árbol cayera sobre este a causa del fuerte aguacero que cayó en horas de la tarde”, señaló la institución.

El club también indicó que permanecerá atento a la evolución del defensor y le brindará el acompañamiento necesario durante su recuperación. Por el momento, el diagnóstico inicial reportado es el trauma en la rodilla derecha.

Pendiente de su evolución

El incidente se produjo en medio de las emergencias ocasionadas por las lluvias en Cali, que provocaron la caída de árboles en distintos sectores de la ciudad. Según reportes de medios locales, el vehículo del futbolista fue alcanzado por un árbol en el sector de Ciudad Jardín, al sur de la capital vallecaucana.

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Hernández, defensor central que lleva el número 22 en el América, queda a la espera de su evolución médica. El equipo no ha precisado en el comunicado cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas ni si el golpe afectará su disponibilidad para los próximos compromisos.